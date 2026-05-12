El año carcelario en Costa Rica

Con cierta frecuencia, el tema del año carcelario toma protagonismo en la agenda mediática del país.

Cada vez que se abarca este asunto, algunos sostienen que el año para descontar en las cárceles es de ocho meses, mientras que otros sostienen que corresponden a 360 días.

Mario Rodríguez, juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, explicó ampliamente en 7 días los mitos y realidades acerca de este tema.