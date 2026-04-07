El agujero que cambió a San José

Hace más de cuatro décadas, Costa Rica tomó una decisión urbana impensable: abrir un gran espacio en el corazón de San José y construir un museo bajo tierra. Así nació la Plaza de la Cultura, una obra que transformó la capital.

El proyecto enfrentó retrasos, dudas y temores, sobre todo por su cercanía con el Teatro Nacional de Costa Rica. Tras años de trabajo, dio origen al Museo del Banco Central de Costa Rica, hoy uno de los principales espacios culturales del país.

Más de 40 años después, la ciudad enfrenta nuevos retos. Con planes de renovación impulsados por la Municipalidad de San José, surge la pregunta: ¿puede San José reinventarse otra vez?