Después de la histórica votación

El presidente Rodrigo Chaves mantendrá su inmunidad luego de que, este 22 de septiembre, la Asamblea Legislativa no alcanzara los 38 votos mínimos que la Constitución exige para su desafuero.

La votación cerró con 34 a favor, 21 en contra y dos ausencias.

Se trató de una sesión histórica: por primera vez el Plenario debatió si un mandatario en ejercicio debía perder su fuero de improcedibilidad penal, tras la solicitud que la Corte Suprema presentó en julio. Aunque la mayoría de diputados se inclinó por levantar la inmunidad, el resultado obliga a la Fiscalía a esperar hasta que Chaves concluya su mandato para retomar el caso.

Más allá de lo jurídico, el desenlace deja abiertas interrogantes en lo político: ¿qué impacto tiene para la imagen del presidente Rodrigo Chaves y para su proyecto político? ¿Tendrá repercusión directa en las elecciones del próximo año? Vea el reportaje completo en el video adjunto.