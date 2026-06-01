Del fútbol a una nueva vida: ¿qué hacen hoy Bismar Acosta y Logan Santamaría?

Algunos futbolistas encuentran una nueva pasión cuando termina su carrera deportiva. Otros descubren talentos y vocaciones que permanecían ocultos mientras dedicaban sus días a entrenamientos, viajes y partidos (ver video adjunto de Telenoticias).



Ese es el caso de Bismar Acosta y Logan Santamaría, dos exjugadores costarricenses que construyeron trayectorias destacadas dentro de las canchas y que hoy sobresalen en actividades muy diferentes.



Bismar Acosta: de campeón en Europa a supervisor de taller



La historia de Bismar Acosta comenzó en Bribrí de Talamanca, donde nació el 19 de diciembre de 1986. Hijo de una reconocida cocinera de la comunidad y de un padre muy apreciado por los vecinos, creció en un entorno humilde que le inculcó valores de trabajo y perseverancia.



Aunque nunca tuvo la oportunidad de formarse en una escuela de fútbol, encontró en las canchas de su comunidad el espacio ideal para desarrollar sus condiciones deportivas.



Su talento lo llevó a dejar el Caribe costarricense para incorporarse a Santacruceña en la Segunda División. Con esfuerzo y disciplina logró dar el salto a la máxima categoría y, poco tiempo después, cumplir el sueño de jugar en Europa.



Durante su carrera profesional acumuló importantes logros, incluyendo un campeonato en el fútbol europeo.



Tras poner fin a su etapa como futbolista, Acosta inició un nuevo reto fuera de las canchas. Actualmente, trabaja como supervisor de taller en una agencia de vehículos, una función que desempeña con la misma responsabilidad y compromiso que mostró durante su carrera deportiva.



Para quienes lo conocen, Bismar sigue destacando por su disciplina y capacidad de liderazgo, cualidades que ahora aplica en el ámbito laboral.



Logan Santamaría: del protagonismo en las canchas a la seguridad ciudadana



La historia de Logan Santamaría comenzó el 15 de junio de 1978 en San Ramón de Alajuela.



Creció en el barrio Los Jardines, donde desde muy joven mostró condiciones especiales para el fútbol. Su visión de juego, habilidad con el balón y potente remate lo convirtieron en un jugador diferente dentro del terreno de juego.



Sin embargo, su llegada al fútbol profesional no fue inmediata. Las oportunidades aparecieron con el tiempo y gracias a personas que reconocieron su talento.



Una vez dentro del balompié nacional, defendió los colores de equipos como San Carlos, Brujas FC, Guanacasteca y Puntarenas FC.



Durante su carrera se ganó el cariño de aficionados y compañeros, quienes lo apodaron "La Vaquita Pampera".



Al retirarse del fútbol, decidió emprender un camino completamente distinto. Se preparó profesionalmente y fue asumiendo diferentes responsabilidades hasta consolidar una carrera en el ámbito de la seguridad. Hoy se desempeña como jefe de la Policía Municipal de San Ramón de Alajuela. Además, ejerce como inspector de tránsito y guía canino.



Lejos de las canchas, Santamaría continúa sirviendo a la comunidad que lo vio crecer, ahora desde una función orientada a la protección y seguridad de los ciudadanos.

