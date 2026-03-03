Del estrado al banquillo

La historia de Celso Gamboa recorre uno de los ascensos más vertiginosos y unas de las caídas más estrepitosas de la función pública costarricense

Exmagistrado y exministro, hoy enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, en el primer caso de este tipo contra un costarricense.

Este especial es un recorrido por el poder, las sombras y las lecciones que deja este caso.

También muestra los detalles de la conversación con el extraditable, la cual brindó a 7 Dias desde máxima seguridad del centro penal La Reforma.

Vea este especial en el video adjunto.