De ídolo en las canchas a funcionario del MEP: la historia de Juan Carlos Arguedas

Fue campeón con Liga Deportiva Alajuelense, goleador en dos torneos de Primera División y vistió las camisetas de clubes en Costa Rica, Colombia, México y Guatemala. Aunque asegura que Saprissa es el equipo de sus amores, su nombre quedó grabado en la memoria de muchos aficionados por su talento dentro de la cancha.



Hoy, décadas después de su retiro, Juan Carlos Arguedas desarrolla una faceta muy distinta a la que lo hizo famoso (ver video adjunto de Telenoticias).



Su característico corte de cabello marcó tendencia en una época y su calidad técnica con el balón le ganó el reconocimiento de aficionados y rivales. Nacido el 3 de mayo de 1970 en el barrio El Carmen de Alajuela, desde niño mostró una pasión especial por el fútbol.



Arguedas recuerda que algunas condiciones parecían innatas, mientras que otras las fue perfeccionando con el paso de los años y los entrenamientos.

Ese esfuerzo lo llevó a cumplir uno de sus mayores sueños: debutar en la máxima categoría del fútbol costarricense. Más adelante, también formó parte de procesos de selecciones nacionales y en 1989 disputó el Mundial Juvenil de Arabia Saudita.

Su carrera alcanzó momentos memorables con Liga Deportiva Alajuelense, donde conquistó títulos y terminó como máximo goleador en dos campeonatos de Primera División. Además, defendió los colores del Deportivo Saprissa, club por el que siempre ha manifestado un cariño especial.

Tras una trayectoria de 18 años como futbolista profesional, que incluyó experiencias internacionales en Colombia, Guatemala y México, llegó el momento de colgar los tacos.

Sin embargo, el retiro no significó alejarse de los retos. Arguedas inició una nueva etapa profesional vinculada al sector educativo. A lo largo de los años ha trabajado en distintos centros educativos y actualmente desempeña funciones administrativas en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Alajuela.

Lejos de los estadios y los reflectores, el exdelantero encontró una nueva vocación en la educación, donde continúa aportando desde otra cancha.

Esta historia forma parte de la séptima entrega de la serie de reportajes El día después del retiro, dedicada a conocer cómo han cambiado sus vidas figuras destacadas del deporte costarricense tras dejar la competencia profesional.