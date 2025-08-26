Cuarenta diputados: ¿Una meta realista?

Desde hace meses, el presidente Rodrigo Chaves ha posicionado la necesidad de tener 40 o más diputados de una misma bandera en la Asamblea Legislativa para realizar las reformas y cambios que, en su visión, el país necesita para salir adelante.

Pero, ¿qué tan posible es ese objetivo?

Le consultamos a la academia, el Tribunal Supremo de Elecciones y diferentes jefes de fracción sus consideraciones sobre un tema que dará mucho de qué hablar de cara a la venidera elección presidencial del 2026.