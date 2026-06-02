¿Cúanto nos cuesta la inseguridad?

Cada homicidio deja mucho más que una víctima. Detrás de cada disparo hay ambulancias movilizadas, investigaciones judiciales, familias afectadas y una economía que también paga las consecuencias.

Costa Rica enfrenta niveles históricos de violencia, pero ¿cuánto le cuesta realmente esta crisis al país?

7 Días presenta un reportaje que analiza el impacto económico de la inseguridad más allá de las cifras de homicidios. El trabajo revela cómo la violencia genera gastos millonarios para instituciones públicas, afecta la inversión privada y termina repercutiendo en toda la sociedad.

Cuando una bala sale del cañón, los costos se disparan con ella.

La investigación examina la presión que enfrenta la Cruz Roja Costarricense por la creciente demanda de emergencias violentas, el dinero que el Estado destina a atender las consecuencias del crimen y las decisiones empresariales que se ven condicionadas por la percepción de inseguridad.

¿Cuánto dinero pierde el país por la violencia? ¿Quién termina pagando la factura? ¿Y cómo impacta esto la vida cotidiana de los costarricenses?

La respuesta en el reportaje adjunto.