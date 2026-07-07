¿Cuánto le aporta la economía verde a Costa Rica?

Costa Rica ha apostado por la economía verde como un modelo que busca impulsar el crecimiento económico sin comprometer la sostenibilidad ambiental. Pero, ¿qué resultados concretos ha generado esta estrategia?

Más allá de las políticas e iniciativas, surge la pregunta sobre cuánto aporta realmente la economía verde a la economía nacional y qué beneficios ha traído al país.

Analizar su impacto permite medir si este modelo ha logrado combinar desarrollo económico con protección del ambiente, como se ha planteado durante los últimos años.

Los detalles en el reportaje adjunto.