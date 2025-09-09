Cuando la esperanza se impone al temor

Alana tiene 8 años, Stephanie 13 y Donovan 15. Para ellos, la infancia no es solo juegos y escuela: cada día es una batalla contra enfermedades que la medicina no puede curar.



A su lado están sus familias, que también han aprendido a luchar cada día. No son casos aislados: en Costa Rica, unos 7 mil niños viven con cuidados paliativos.



En este reportaje de 7 Días, exploramos cómo es vivir con cuidados paliativos siendo niño, un mundo donde la fragilidad se convierte en fuerza y cada día es un acto de valentía.

