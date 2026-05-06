¿Cuáles serán los principales proyectos en el Gobierno de Laura Fernández?

Con el respaldo de 1.243.141 votos, Laura Fernández se convierte este 8 de mayo en la presidenta número 50 de Costa Rica, y llega a Zapote con una agenda marcada por compromisos de gran alcance: combatir el crimen organizado, vender el Banco de Costa Rica y transformar el sistema educativo.

La presidenta electa ya definió prioridades claras para su mandato, algunas con plazos desde el primer año de gobierno. La seguridad figura como la principal preocupación ciudadana, y Fernández ha prometido instalar el sistema tecnológico C7, con un costo aproximado de 20 millones de dólares, como parte de su estrategia contra el crimen organizado.

En el ámbito educativo, plantea una reforma curricular que entraría en vigencia en 2028, además de la creación de 10 colegios científicos, la cifra más alta en la historia del país. También se comprometió a alcanzar una cobertura del 100% en becas Avancemos durante su administración.

Con mayoría parlamentaria, Fernández espera impulsar proyectos clave, entre ellos la venta del Banco de Costa Rica para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como retomar la iniciativa de Ciudad Gobierno, pendiente desde la administración saliente.

Otro de sus compromisos es saldar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque primero deberá definirse el monto real.

El reto ahora será transformar estas promesas en resultados concretos en un plazo de cuatro años, en medio de un escenario político y social que exige respuestas inmediatas.