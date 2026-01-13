Cruz Roja en cuidados intensivos





La Cruz Roja Costarricense atraviesa una de las crisis financieras más graves de su historia. Un déficit de ₡1.400 millones amenaza con provocar el cierre de comités, la reducción de servicios de ambulancia y un debilitamiento de la atención de emergencias en comunidades de todo el país.

Mientras las llamadas al 9-1-1 no se detienen y los accidentes, enfermedades y desastres siguen ocurriendo, la institución opera con recursos cada vez más limitados.

La situación no es solo contable, es un problema de seguridad pública y salud. Cada base que cierra, cada ambulancia que sale de circulación, se traduce en minutos de espera que pueden costar vidas.

En este contexto, surgen preguntas: ¿cómo llegó la Cruz Roja a este punto?, , ¿qué soluciones están sobre la mesa?, y ¿qué pasará si no llegan a tiempo?﻿

Hoy, en 7 Días, analizamos la crisis que pone en riesgo al principal sistema de atención de emergencias del país y lo que está en juego si la Cruz Roja no logra salir de cuidados intensivos.