Durante varios meses, expertos y operadores advirtieron que el nuevo modelo de subasta de frecuencias no estaba construido para atraer participación.

Que los precios base eran demasiado altos para la mayoría de potenciales oferentes, que las reglas del cartel resultaban restrictivas y que, en lugar de abrir el mercado, el proceso podía terminar cerrando espacios.

El plazo para presentar ofertas venció… y las advertencias se cumplieron. La participación fue mínima y varias frecuencias quedaron desiertas.

Lo que debía ser una oportunidad para modernizar el espectro radioeléctrico terminó mostrando grietas profundas en la planificación y en la comprensión del mercado real de la radio y la televisión en Costa Rica.

Repasamos la crónica de un fracaso anunciado: qué se alertó, quién lo dijo, qué consecuencias tendrá y, sobre todo, escuchamos la explicación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre los resultados de este proceso.