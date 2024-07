¿Cómo perciben los guanacastecos su seguridad ciudadana?

La celebración del bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica siempre inspira un ambiente festivo en Guanacaste, sin embargo, también propicia una reflexión profunda sobre diversos aspectos de la vida en la provincia.

La seguridad ciudadana ocupa un lugar destacado en las preocupaciones y percepciones de los guanacastecos.



Varias voces locales han manifestado sus opiniones sobre cómo ha evolucionado la seguridad en la región.

A lo largo de los años, los guanacastecos han enfrentado diversos retos, desde la delincuencia común hasta problemas más complejos relacionados con el narcotráfico.

Teletica.com entrevistó a un guardavidas, a una comunicadora de profesión, también a un guardaparques y a una cocinera de gastronomía típica guanacasteca que vende sus productos en el cruce de la carretera que une a Nicoya con Hojancha, para conocer, en la voz de los locales, cómo perciben la seguridad en la provincia.

Pablo Sánchez, guardavidas de Playa Sámara, comentó que en general las playas son muy seguras.

“En las playas puedo decir que no hay inseguridad, lo que sí hay es mucho narcotráfico, pero más que todo en Nosara y Guiones. Sin embargo, la gente puede caminar por las calles y playa porque es seguro porque la inseguridad no es delincuencia como robos y hurtos, sino el tema de drogas, más que todo en las noches.

“Durante el día vemos policías, hay cámaras de vigilancia en muchos lugares y hasta en la playa y me parece que eso lo hace más seguro. Yo también tengo un negocio de surf porque he nacido y crecido aquí y, de acuerdo con mi experiencia, todavía es muy seguro porque no hay robos en la playa. Es más que todo un tema de las noches y uno escucha comentarios que, a altas horas, las pandillas que andan van hasta armadas", dijo Sánchez.