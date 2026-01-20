¿Cómo frenar la masacre en las calles?

En Costa Rica, cada nueve horas una persona muere en carretera. No se trata de hechos aislados. Durante 2025, 903 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra más alta registrada en los últimos 12 años.

El dato resulta aún más alarmante, al considerar que el año pasado, las muertes en carretera incluso superaron los 873 contabilizados, lo que evidencia que hoy las vías del país cobran más vidas que el crimen y que la seguridad vial se ha convertido en un problema de fondo, aun sin respuesta efectiva.

La tragedia también ha alcanzado al ámbito político. En octubre de 2025, Ericka Benavides, asesora del candidato presidencial Eli Feinzaig, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una entrevista de campaña en San Carlos.

Mientras que el pasado 10 de enero, Ezequiel Siezar Mora, de 25 años, hijo del candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas, perdió la vida en carretera.

A pesar de la magnitud del problema, la seguridad vial ha tenido poca presencia en los debates electorales y en las propuestas de campaña, por eso, en 7 Días consultamos a los candidatos que lideran las encuestas: ¿qué proponen para frenar esta masacre?