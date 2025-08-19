7 Días
¿Cómo detectar a un vendedor de humo?
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las promesas políticas se multiplican, pero no todas se sostienen. A seis meses de elegir al próximo presidente, en 7 Días elaboramos una guía para detectar a los vendedores de humo.
Acabar con las presas, mejorar la educación y la salud pública, eliminar la pobreza y generar más empleos... Como un humo que se expande hasta cubrirlo todo, cada cuatro años las promesas electorales empiezan a inundar el ambiente.
Pero, entre tanto discurso, ¿cómo distinguir cuáles promesas tienen sustento real y cuáles son solo palabras vacías?
A seis meses de las elecciones presidenciales, en 7 Días preparamos una guía paso a paso para identificar planes concretos y no dejarse engañar por los vendedores de humo.