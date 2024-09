Código Procesal de Familia: Las reglas cambian

A partir del mes de octubre, las personas mayores de 65 años no irán a la cárcel en caso de que no paguen su pensión alimentaria. Además, el Poder Judicial podrá prestar dinero a quienes no puedan cumplir con esta obligación.

Estos son algunos de los principales cambios que trae el nuevo Código Procesal de Familia.

Algunos consideran que el cambio en las reglas hará también los procesos mucho más expeditos, pues las demandas y contrademandas tendrán que ser contestadas de manera oral en una misma audiencia.

Pero como muchas legislaciones, hay quienes consideran que los cambios tendrán serios inconvenientes para algunas de las partes dentro de un proceso de familia.

Conozca los detalles en el reportaje adjunto.