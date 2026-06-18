Choque lo dejó al borde de la muerte, pero hoy celebra una segunda oportunidad

Un trayecto de trabajo que parecía rutinario terminó convirtiéndose en una lucha por la vida para Kenneth, un vecino de Sarchí que sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito y hoy comparte su historia como un testimonio de resiliencia.



Esta es la cuarta entrega de la serie de reportajes "Sobrevivientes", historias de personas que, literalmente, están vivas de milagro (ver video adjunto).



Un viaje que terminó en tragedia



El 21 de abril de 2021, en San Ramón de Alajuela, Kenneth se desplazaba en motocicleta como parte de sus labores de mensajería, trabajo que lo obligaba a recorrer distintas comunidades.



Ese día circulaba en sentido San Ramón-Puntarenas cuando, en cuestión de segundos, su vida cambió por completo. Según relata, el conductor de un vehículo que viajaba a alta velocidad irrespetó una señal de tránsito y lo impactó violentamente.



El accidente fue tan severo que sufrió la amputación de su pierna izquierda y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital México.



Desde ese momento, inició una intensa lucha por mantenerse con vida. Su condición era crítica y los médicos mantuvieron un pronóstico reservado, mientras la familia recibía la noticia de que la vida de su ser querido estaba en peligro.



Además de la amputación, tuvo que enfrentar múltiples procedimientos médicos, entre ellos tres cirugías, y permaneció internado durante dos meses en el Hospital México.



Un nuevo comienzo



Casi un año después del accidente, Kenneth utilizó su primera prótesis, un paso que marcó el inicio de una nueva etapa en su proceso de recuperación.



A sus 34 años, continúa siendo un apasionado del ciclismo y mantiene vivo su espíritu emprendedor, caracterizado por la perseverancia y la determinación.



Actualmente, recibe una pensión por invalidez, pero no ha dejado de luchar por sus metas.

