Celso Gamboa: La hora de la decisión

Este martes 7 de octubre, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José decidirá si acepta o no la extradición de Celso Gamboa Sánchez para que enfrente la justicia en Estados Unidos.

De confirmarse, Gamboa podría convertirse en el primer costarricense extraditado, aunque ese día también se resolverá la situación de otros dos implicados en la misma causa internacional: Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Profe Gato.

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública enfrenta cargos de narcotráfico y conspiración, según la acusación enviada por Estados Unidos.

Expertos advierten que esta decisión podría sentar criterios clave para futuras extradiciones.

¿Qué escenarios enfrenta Gamboa si se acepta la extradición? ¿Cuál sería el panorama si se niega? ¿Y cómo afectarán las causas pendientes que aún tiene en Costa Rica? En 7 Días analizamos los posibles escenarios y las implicaciones de esta resolución histórica, a horas de conocerse qué pasará.