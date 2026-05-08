Cartago, la excepción electoral que ahora exige respuestas al nuevo gobierno

Cartago volvió a marcar diferencia en las urnas y se convirtió en la única provincia donde Laura Fernández no obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales. Con más de 428 mil electores, apenas el 28% respaldó a la presidenta electa, lo que se traduce en poco más de 122 mil votos, equivalentes al 9,85% del total nacional.

En contraste, el Partido Liberación Nacional se impuso en la provincia, mientras que a nivel país Fernández alcanzó el 48,33% de los sufragios. Este resultado convierte a Cartago en un territorio clave, no solo por su peso electoral, sino también por sus demandas históricas y sociales.

La provincia se distingue por su tradición religiosa, su agricultura —que aporta el 70% de la producción nacional— y su riqueza natural, pero también por necesidades urgentes que sus habitantes esperan ver atendidas. Entre ellas, la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, cuya entrega ya tiene fecha, pero que sigue siendo considerada una deuda pendiente.

Autoridades locales y vecinos coinciden en que los retos de Cartago son claros y requieren atención inmediata. El desafío para la nueva presidenta será responder a estas demandas desde una provincia que no le dio la mayoría, pero que espera soluciones concretas y efectivas.