Carlos "El Zorro" Hernández: de golazos y mundiales a la venta de artículos de ferretería

Sus remates de larga distancia todavía son recordados por los aficionados al fútbol costarricense. Su potente pierna derecha y su habilidad para ejecutar tiros libres lo convirtieron en una de las figuras más destacadas de su generación.



Carlos Hernández Navarro, conocido popularmente como "El Zorro", nació el 9 de abril de 1982 en San Francisco de Calle Blancos, en Goicoechea. Desde muy pequeño mostró condiciones especiales para el deporte y una gran habilidad con el balón, cualidades que con el paso de los años lo llevaron a cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional.



Su debut en la Primera División llegó en el 2000, iniciando una carrera llena de éxitos. Con Liga Deportiva Alajuelense conquistó cuatro campeonatos nacionales y posteriormente sumó dos títulos más durante su paso por el fútbol europeo (ver video adjunto de Telenoticias).



Mundiales, Olimpiadas y Selección Nacional



Hernández también dejó huella con la Selección Nacional. Formó parte del equipo que disputó la Copa Mundial Sub-20 de Argentina 2001, participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y cumplió el sueño de jugar una Copa del Mundo mayor en Alemania 2006.



Su talento, visión de juego y capacidad para marcar goles espectaculares lo consolidaron como uno de los futbolistas más recordados de aquella generación.



El día después del retiro



Tras colgar los tacos y poner fin a su carrera profesional, Hernández inició una nueva etapa lejos de las canchas.



Actualmente se dedica al desarrollo de una empresa familiar vinculada al sector ferretero. Dentro del negocio desempeña diversas funciones y realiza visitas a clientes en distintas comunidades del país, labor que le ha permitido adquirir experiencia y conocimientos en una faceta completamente diferente a la del fútbol.



Aunque ya no celebra goles ni ejecuta tiros libres frente a miles de aficionados, "El Zorro" continúa destacando en su vida profesional. Quienes lo conocen resaltan no solo su exitosa trayectoria deportiva, sino también su calidad humana y su compromiso con los nuevos retos que asumió tras el retiro.



Esta es la novena entrega de la serie de reportajes El día después del retiro, que muestra cómo viven hoy algunas de las figuras más recordadas del deporte costarricense.



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