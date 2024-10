¿Cacería de cocodrilos?

¿Debería autorizar en Costa Rica la cacería controlada de cocodrilos?

La discusión de este tema ha sido tendencia en las últimas semanas y hasta el presidente Chaves les ha referido al asunto.

En 7 Días vemos el tema desde dos ópticas distintas. En otras palabras, conoceremos las dos caras de la moneda.

Al primero que vamos a escuchar es al abogado Alberto Castillo, quien también practica la cacería fuera del país. Él apoya la idea de una cazar a estos animales.

Eso sí, plantea que no es algo que se debe de hacer desordenadamente, sino que debe de existir un permiso para personas que sepan hacerlo bien.

La otra cara de la moneda es Laura Porras, bióloga de la Universidad Nacional y no ve que la cacería de cocodrilo en Costa Rica sea algo que hoy tenga sentido.

Porras asegura que si bien no hay certeza de cuantos cocodrilos hay, sí se puede aseverar que no hay sobrepoblación porque se hacen estudios en puntos específicos y en estas áreas no han aumentado su presencia.