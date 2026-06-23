Biotecnología contra la plaga

Durante décadas, la industria cafetalera ha librado una guerra silenciosa y devastadora contra un enemigo.

Un gusano microscópico, capaz de mermar cosechas enteras y poner en jaque el sustento de millones de productores, se convirtió es la peor pesadilla de los cafetales.

Hasta hace poco, la única alternativa para frenar su avance implicaba el uso de químicos tan agresivos que no solo dañaban la tierra, sino que ponían en riesgo de muerte a los propios agricultores que los aplicaban.

La respuesta a este drama ecológico y humano no llegó de los laboratorios de química sintética, sino de la propia naturaleza a través de la innovación biotecnológica. El nuevo aliado del sector tiene forma de hongo, un organismo vivo capaz de neutralizar la plaga sin alterar el ecosistema.

En este reportaje, analizaremos cómo opera este nematodo devorador, el proceso de desarrollo detrás del hongo rescatista y el impacto directo en las comunidades que ya están dejando atrás los venenos para abrazar la bioseguridad.