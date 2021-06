Basura generada por "food trucks" atrae gatos, asegura vicealcaldesa de Puntarenas

Vecinos y comerciantes del cantón central de Puntarenas enfrentan una problemática inusual: el aumento en el número de gatos que habitan en la zona.



En un recorrido que realizó este medio, se pudo constatar que la gran mayoría de animales se aglomera cerca del Mercado Central y el Paseo de los Turistas.

Si bien en la Municipalidad de Puntarenas aseguran que trabajan para poner en marcha campañas de castración, también responsabilizan en gran parte a los dueños de food trucks que operan de forma ilegal.

Según las autoridades locales, la basura que se genera en estos carritos de comida se produce en grandes cantidades y a diario, lo que favorece que los gatos saquen los desechos de los basureros y se los lleven hasta las rocas, contaminando la playa.

“Los food trucks están ahí de forma ilegal, ellos no tienen el permiso municipal ni el permiso sanitario del Ministerio de Salud.

“Ellos ocupan espacio público que es para el esparcimiento y el disfrute familiar, pero por una situación de solvencia económica ellos se la juegan a que el Ministerio de Salud pase y los desaloje”, expresó a Teletica.com Andrea Madrigal, vicealcaldesa del municipio.

Todos los días, por las noches principalmente, es común ver en el Paseo de los Turistas y la zona del faro decenas de food trucks que aprovechan el turismo para su negocio.

“Nosotros todos los días realizamos la limpieza de playas, en un sector donde no se debe de producir basura, es basura que tenemos que estar recogiendo todos los días porque los food trucks nos producen esa gran cantidad y esa recolección de basura no se la cobramos a nadie”, dijo Madrigal.

En el Puerto operan 250 vendedores informales que vienen de San José, Atenas y Grecia, quienes producen una carga mayor de trabajo para la recolección de basura, según datos que brindó la funcionaria.

“Para ellos hacerse una soda es muy costoso, entonces trabajan de esa forma para poder obtener sus ingresos, pero municipalmente ellos no aportan y es un tema de años, aun así, se ha tratado de no presionarlos por el tema de la pandemia y porque no se tiene una propuesta de Gobierno para impulsar más el desarrollo económico”, relató la vicealcaldesa.

Según la funcionaria, el tema de los gatos es prioridad y esperan pronto darle una solución, pero pide también a las personas hacer conciencia y no abandonar animales.

“Hay algo que es importante de entender, los gatitos no llegaron solos, la gente los comenzó a dejar abandonados en el lugar, desde ahí inició el conflicto, yo he estado en conversaciones con el alcalde de que tenemos que controlar esto y hay que castrarlos.

“Mi compromiso como vicealcadesa es prioritario en este tema, yo estoy 100% comprometida en buscar una solución. La parte de manejo de control de plagas si lo veo viable, pero solo estamos esperando el visto bueno del alcalde para poder generar esta propuesta de castración”, concluyó.