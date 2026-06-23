Banquillo: Tratado transpacífico

Antes de abrir sus puertas a un mercado que reúne a cientos de millones de consumidores, Costa Rica enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué pasa si el precio de esa oportunidad lo pagan quienes producen nuestros alimentos?



El país busca avanzar en un acuerdo comercial que podría ampliar las exportaciones y abrir nuevas oportunidades para distintos sectores productivos.

Sin embargo, agricultores y productores de leche advierten que la competencia con economías mucho más grandes podría poner en riesgo la supervivencia de miles de familias que dependen del campo.



Mientras unos ven una puerta hacia nuevos mercados y crecimiento económico, otros temen que el ingreso de productos más baratos termine desplazando la producción nacional y acelerando el deterioro de actividades que hoy sostienen comunidades enteras.



¿Cuales son los argumentos a favor y en contra de esta propuesta? Esta noche, en 7 Días, la llevamos al banquillo.

