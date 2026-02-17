Bad Bunny: el conejo que canta entre el aplauso y el abucheo

De cantar en el coro de su iglesia y trabajar en un supermercado para ayudar a su familia, a convertirse en el artista más escuchado del momento. La historia de este cantante es la de un ascenso que rompe los moldes tradicionales de la industria musical.

Este reportaje repasa sus orígenes y las primeras señales de una vocación artística que encontró en la música urbana su principal vehículo de expresión. Productores, especialistas y voces de la industria ayudan a dimensionar cómo su estilo logró conectar con audiencias globales sin renunciar a sus códigos culturales.

Sin embargo, no todo es brillo en la carrera del artista. La polémica envuelve su música por críticas a sus letras, catalogadas como sexistas y machistas. Además, especialistas vocales critican la forma en que el puertorriqueño entona las letras, sus habilidades de canto y su dicción.

Pese a ello, Bad Bunny acapara la atención en América Latina y, a su vez, reta el poder político en una segunda etapa musical. ¿Cómo pasó de una vida común a dominar la conversación musical del planeta? Un recorrido que explica no solo el nacimiento de una estrella, sino la consolidación de un símbolo generacional.