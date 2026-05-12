Aulas bajo amenza

En cuestión de semanas, los simulacros por amenazas de tiroteo dejaron de ser escenas lejanas para convertirse en parte de la rutina en centros educativos costarricenses.

Estudiantes y docentes practican protocolos de emergencia, aprenden dónde resguardarse y cómo reaccionar ante una posible situación de riesgo dentro de las aulas.

Las autoridades educativas reconocen un aumento preocupante de este tipo de alertas. En menos de tres meses del actual curso lectivo, ya se registran 60 amenazas de tiroteo y una de bomba en escuelas y colegios del país.

Aunque la mayoría han resultado falsas, cada caso obliga a movilizar cuerpos policiales, suspender lecciones y activar medidas preventivas.

¿Siguen siendo seguros los centros educativos o cambió para siempre la forma de convivir en las aulas? ¿Se trata de imitaciones o amenazas reales?

En 7 Días entramos a los colegios para ver cómo se preparan estudiantes y profesores ante una realidad que ya dejó de parecer lejana. (Ver el reportaje en el video adjunto).

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