Asfalto traicionero

Las primeras lluvias de la temporada ya se reflejan en un aumento de los accidentes de tránsito en el país. Conductores y motociclistas enfrentan condiciones más peligrosas en carretera, especialmente durante los primeros aguaceros.

El problema no es únicamente el agua. Durante los meses secos, sobre el pavimento se acumulan aceite, combustible, polvo y otros residuos que, al mezclarse con la lluvia, forman una capa invisible que reduce la adherencia de las llantas y eleva el riesgo de derrapes y colisiones.

Tras meses de verano, las calles se convierten en trampas que aparentan ser seguras, pero que esconden un peligro latente. Este fenómeno, predecible y recurrente, sigue cobrando víctimas cada inicio de la temporada lluviosa.