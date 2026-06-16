Andrey estuvo a punto de morir, perdió una pierna y hoy agradece una segunda oportunidad

El 15 de marzo de 2026 quedó marcado para siempre en la vida de Andrey Benavides.



Lo que parecía una rutina más antes de iniciar su jornada laboral terminó convirtiéndose en una lucha por sobrevivir. El joven de 30 años, vecino de Siquirres y padre de dos niñas, sufrió una violenta colisión que lo dejó gravemente herido y provocó la amputación de una de sus piernas.



Su historia forma parte de la primera entrega de los reportajes “Sobrevivientes” (ver video adjunto).



Un trayecto cotidiano que terminó en tragedia



Eran las 8:29 p. m. de un domingo cuando Andrey salió de su casa rumbo a una gasolinera para abastecer de combustible su motocicleta.



Horas más tarde debía ingresar a trabajar como guarda de seguridad, por lo que aprovechó la noche para realizar algunas diligencias antes de descansar.



Un amigo lo acompañaba en ese recorrido que parecía rutinario. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambió. Él circulaba correctamente por su carril cuando, según relata, un vehículo que venía en sentido contrario y otro que salió de una calle paralela terminaron provocando el aparatoso accidente.



Una lucha desesperada por sobrevivir



Tras el impacto, Andrey quedó gravemente herido sobre la carretera. Fueron minutos de angustia, dolor e incertidumbre, mientras luchaba por mantenerse con vida y esperaba la llegada de ayuda.



En medio de la emergencia apareció quien hoy su familia considera un ángel. Se trata de Heiner Villalobos, un vendedor de ceviches que se encontraba muy cerca del lugar y que, al escuchar el fuerte estruendo, corrió para auxiliarlo.



Sus familiares aseguran que las acciones realizadas en esos primeros minutos fueron determinantes para salvarle la vida.



El presentimiento de una madre



Mientras la emergencia ocurría, las llamadas comenzaron a alertar a los familiares que viven en las cercanías.



Doña Olga Fernández, madre de Andrey, sintió de inmediato que algo le había sucedido a su hijo y, con un profundo nudo en la garganta, se dirigió al sitio del accidente.



La noticia también llegó hasta Rocío Ramírez, esposa de Andrey, quien enfrentó horas de angustia al conocer la gravedad de la situación.



Casi dos meses hospitalizado



Tras la llegada de la ambulancia, comenzó una carrera contrarreloj para trasladarlo al centro médico más cercano. Posteriormente, Andrey permaneció internado durante casi dos meses en el Hospital Calderón Guardia.



Uno de los golpes más duros fue la amputación de una de sus piernas, una situación que transformó por completo su vida y la de su familia.



Después de un largo proceso de recuperación y múltiples terapias, Andrey regresó a su hogar, en el barrio Los Laureles de Siquirres.



Aunque agradece a Dios por haber sobrevivido, reconoce que su vida cambió para siempre. Actualmente, convive con fuertes dolores todos los días y continúa enfrentando importantes desafíos médicos.



Además, permanece a la espera de una cirugía urgente de cadera y de otra intervención quirúrgica en su mano izquierda.