Alianza entre buenos vecinos

Un refugio de vida silvestre y familias de campesinos que viven a su lado llegaron a un trato que significa un ganar- ganar para todos.



La alianza permite a los vecinos de ese refugio recibir ayuda para desarrollar actividad ganadera y ecoturismo, a cambio de que ellos realicen actividades de protección al ambiente y monitoreo de especies.

Para conocer esta historia es necesario viajar a Sarapiquí, en la zona Caribe del país.



