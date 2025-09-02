7 Días
Agresividad a flor de piel
Los ataques de los últimos años, la polarización y las redes sociales son parte de la montaña rusa que parece que nos llevará en un recorrido por una campaña política con la agresividad a flor de piel.
Costa Rica se prepara para una nueva contienda electoral. A meses de acudir a las urnas, al menos 17 partidos políticos a nivel nacional han cumplido los requisitos para postular un candidato a la Presidencia.
Algunos votantes ya tienen definido su apoyo; otros se mantienen al margen, mientras un grupo sigue con atención las propuestas de los candidatos.
La campaña se desarrollará en un contexto marcado por la polarización, los ataques políticos y la influencia de las redes sociales, factores que podrían intensificar la confrontación entre partidos y candidatos.
Todo esto será analizado en 7 Días (ver video adjunto).