Agresividad a flor de piel

Costa Rica se prepara para una nueva contienda electoral. A meses de acudir a las urnas, al menos 17 partidos políticos a nivel nacional han cumplido los requisitos para postular un candidato a la Presidencia.

Algunos votantes ya tienen definido su apoyo; otros se mantienen al margen, mientras un grupo sigue con atención las propuestas de los candidatos.

La campaña se desarrollará en un contexto marcado por la polarización, los ataques políticos y la influencia de las redes sociales, factores que podrían intensificar la confrontación entre partidos y candidatos.

Todo esto será analizado en 7 Días (ver video adjunto).



