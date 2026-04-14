Adictos a las redes

La conexión es permanente, el acceso inmediato y la recompensa casi imperceptible, pero profundamente adictiva. Las redes sociales dejaron de ser solo un canal de comunicación para convertirse en un espacio donde millones de personas invierten horas cada día.

A finales de marzo, una sentencia en Los Ángeles volvió a encender las alertas: un tribunal determinó responsabilidades sobre los efectos que ciertas plataformas pueden tener en la salud mental de usuarios jóvenes, especialmente por sus mecanismos de diseño orientados a maximizar el tiempo de permanencia.

Especialistas señalan que aplicaciones como Instagram, TikTok y Facebook utilizan sistemas de recompensas variables —notificaciones, “me gusta” y contenido personalizado— que activan circuitos cerebrales asociados al placer y refuerzan conductas repetitivas

¿Dónde está el límite entre el uso cotidiano y la adicción? ¿Y quién debe asumir la responsabilidad? Este reportaje se adentra en una realidad cada vez más extendida: la de quienes sienten que no pueden desconectarse. Una conducta silenciosa que crece, mientras el mundo digital sigue diseñándose para que salir, sea cada vez más difícil.