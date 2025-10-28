A la espera de una familia que nunca llega

En Costa Rica, decenas de niños y adolescentes crecen con la esperanza de tener un hogar, pero los años pasan y esa familia que tanto sueñan nunca llega.

El sistema de adopciones enfrenta desafíos profundos: desde los largos procesos judiciales y administrativos hasta los prejuicios que existen hacia los menores después de cierta edad, grupos de hermanos o niños con alguna condición especial.

Mientras tanto, muchos de ellos llegan a cumplir la mayoría de edad bajo el amparo del Estado, sin haber conocido nunca lo que significa pertenecer a una familia.

En este reportaje, 7 Días profundiza en las historias detrás de esas cifras: las vidas que siguen esperando, los vacíos del sistema y los esfuerzos por darles una oportunidad antes de que sea demasiado tarde.