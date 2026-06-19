15 días en coma y ocho cirugías: la lucha de un joven por seguir con vida tras accidente

El 19 de agosto de 2021 cambió para siempre la vida de Ignacio Aguilera, un costarricense oriundo de Cirrí de Naranjo, Alajuela. Durante unas vacaciones en Florida, Estados Unidos, sufrió un accidente en moto acuática que le provocó la amputación de su brazo y pierna derechos.



Aguilera, de 32 años, realizaba un recorrido en ese vehículo cuando ocurrió la emergencia. Eran las 7:40 p. m. y se encontraba en la última vuelta del paseo. En ese momento colisionó a alta velocidad contra una embarcación (ver video adjunto).



La gravedad del impacto obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia. Los rescatistas trabajaron para estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a un centro médico.



El costarricense permaneció 15 días en coma inducido. Además, fue sometido a ocho cirugías en un esfuerzo por salvarle la vida.



Tras superar la etapa más crítica, Aguilera pasó un mes internado en la unidad de cuidados intensivos. Luego enfrentó alrededor de 120 días adicionales de terapias y procesos de rehabilitación.

Su familia viajó a Estados Unidos para acompañarlo durante la recuperación. Finalmente, el 17 de enero de 2022 regresó a Costa Rica, casi cinco meses después del accidente.

Actualmente, Aguilera trabaja como informático bajo la modalidad de teletrabajo. También mantiene su pasión por los deportes y continúa con su proceso de adaptación.

Ignacio Aguilera nació el 5 de abril de 1994. Sin embargo, asegura que el día del accidente volvió a nacer.

Su historia forma parte de la quinta entrega de la serie de reportajes "Sobrevivientes", dedicada a personas que lograron superar situaciones extremas y seguir adelante.



