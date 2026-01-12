TSE rechaza amparo que intentaba prohibir ingreso de Bukele al país

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró sin lugar el recurso de amparo que pretendía prohibir el ingreso al país del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La solicitud, que había sido dada a conocer la semana anterior por la magistrada presidenta, Eugenia Zamora, fue presentada por los ciudadanos Allen Alexander Solera Cordero y Óscar Quesada Rodríguez.

“El rechazo obedece a que los recurrentes no acreditaron de qué forma la visita del mandatario extranjero les afecta, concretamente y en lo personal, sus derechos fundamentales de carácter político electoral”, dijo el Tribunal.

Los magistrados electorales recordaron, eso sí, que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es clara en que las delegaciones foráneas están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado en el que se encuentren, de forma tal que la toma de posición de un mandatario extranjero —en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda— constituiría una violación al Derecho Internacional Público”.

“(El) respeto en las relaciones entre los Estados implica, entre otros aspectos, que los máximos representantes de los países se abstengan de conductas que sugieran simpatía o antipatía por algún partido político o candidatura; esa actitud mesurada evita que se produzca una inadecuada presión sobre las personas electoras y que no se comprometa su derecho fundamental a un sufragio libre”, recordó la autoridad electoral.

Bukele llegará al país este martes para colocar la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que se construye en terrenos de La Reforma, en Alajuela.

La presencia del mandatario salvadoreño causó revuelo por la cercanía con la elección presidencial que enfrenta Costa Rica.

Incluso, el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, denunció que Bukele financia la campaña de Laura Fernández (Pueblo Soberano) y aseguró que en su avión podrían venir recursos espurios para la campaña de la “continuidad”, algo que la candidata y su entorno se apresuraron a negar.



Por esas declaraciones, Pueblo Soberano presentó una denuncia contra Alpízar ante el propio TSE.

