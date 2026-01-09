TSE analiza solicitud para prohibir ingreso de Nayib Bukele a Costa Rica

La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, confirmó este viernes que analizan un amparo electoral en el que se solicita prohibir el ingreso del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Costa Rica.

Según Zamora, la solicitud fue presentada por un ciudadano que alega que la presencia del mandatario, quien tiene previsto llegar al país el próximo martes para visitar la “megacárcel” que el gobierno de Rodrigo Chaves construye en Alajuela, atenta contra la neutralidad del proceso electoral que vive el país.

“El Tribunal ha recibido un recurso de amparo electoral en donde se solicita, por parte de un ciudadano que no es un partido político ni es don Claudio Alpízar, que se prohiba por parte del Tribunal el ingreso del presidente Bukele a Costa Rica en su visita de la próxima semana”, explicó antes de adelantar que no pueden brindar mayores detalles del caso por el análisis que debe realizarse.

A la jerarca se le consultó si el TSE tiene potestades para prohibir el ingreso de Bukele o cualquier otro presidente, pero evitó responder por esa misma decisión.

“Precisamente por ese tema del amparo electoral no vamos a referirnos al fondo del asunto hasta el tanto el Tribunal termine esa deliberación y se pronuncie al respecto”, dijo.

Este jueves, el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, denunció que el mandatario salvadoreño estaría financiando la campaña de Laura Fernández y Pueblo Soberano y pidió al TSE fiscalizar ese tema, así como el ingreso de Bukele al país, pues sospecha que en su avión vengan esos recursos económicos.

A Zamora se le consultó entonces si el TSE tiene las potestades legales para fiscalizar un bien privado, máxime uno de un país extranjero en una visita oficial.

“No hemos recibido una denuncia formal al respecto, es una opinión que emite uno de los candidatos. Tendríamos que ver ese tema, es un tema no discutido por el Tribunal. Sí hay antecedentes sobre intervenciones extranjeras en nuestro país en materia política anteriores, pero en prácticamente todos los casos pasados el Tribunal remite el asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Si hubiera algo en ese sentido tendría que conversarse, me imagino yo con el Poder Ejecutivo, pero si hay o no una competencia, en qué consiste o cómo se llevaría a cabo, es un tema que tendría que analizar el Tribunal en este momento”, dijo Zamora.

Por esas afirmaciones, el Partido Pueblo Soberano denunció este viernes a Alpízar ante el TSE y le exigió presentar las pruebas de esas afirmaciones que hizo públicamente ante la autoridad electoral.