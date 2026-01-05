Nueva embajadora de EE. UU. califica influencia de China como un desafío para Costa Rica
Melinda Hildebrand llegó este lunes al país para asumir como representante diplomática del gobierno de Donald Trump.
La nueva embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, calificó la influencia económica de China como uno de los desafíos de Costa Rica.
Así lo dijo en medio de su llegada al país, este lunes, para asumir, formalmente, como representante del gobierno de Donald Trump.
“Costa Rica es un socio confiable y democrático en una región que enfrenta desafíos como el crimen transnacional organizado, la lucha contra el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad, la inmigración ilegal y la influencia económica china”, aseveró.
Hildebrand, que presentará sus credenciales al presidente Rodrigo Chaves el próximo jueves, se comprometió a trabajar con “energía, disciplina y responsabilidad” en la estrecha relación que tienen ambos países.
“Uno de los compromisos principales de la embajadora designada Hildebrand durante su mandato será priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Costa Rica, incluidos los aproximadamente 160 mil estadounidenses que residen en el país y a los más de 1,5 millones que lo visitan cada año”, dijo la Embajada de Estados Unidos en un comunicado de prensa.