Nueva embajadora de EE. UU. califica influencia de China como un desafío para Costa Rica

La nueva embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, calificó la influencia económica de China como uno de los desafíos de Costa Rica.

Así lo dijo en medio de su llegada al país, este lunes, para asumir, formalmente, como representante del gobierno de Donald Trump.

“Costa Rica es un socio confiable y democrático en una región que enfrenta desafíos como el crimen transnacional organizado, la lucha contra el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad, la inmigración ilegal y la influencia económica china”, aseveró.

Hildebrand, que presentará sus credenciales al presidente Rodrigo Chaves el próximo jueves, se comprometió a trabajar con “energía, disciplina y responsabilidad” en la estrecha relación que tienen ambos países.