Estilo de Vida
Receta: Mini hamburguesas caseras a las que nadie se podrá resistir
Fáciles, rápidas y llenas de sabor, estas boquitas compartidas por la chef Elena Guillén son garantía de éxito en cualquier mesa.
¿Le ha pasado que organiza una reunión y no sabe qué preparar para sorprender a sus invitados? La chef Elena Guillén propone una solución práctica, deliciosa y rápida: mini hamburguesas irresistibles.
En el video que está en la portada, Guillén muestra el paso a paso para preparar estas boquitas fáciles y llenas de sabor. Su receta, ideal para reuniones familiares o con amigos, prueba que con pocos ingredientes y un poco de creatividad se puede conquistar cualquier paladar.
