Décima temporada de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: estos son los cambios del formato

El programa de Teletica ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) se prepara para celebrar un hito en la televisión costarricense con el estreno de su décima temporada, una entrega que promete rendir homenaje a su trayectoria y renovar su propuesta sin perder la esencia que lo ha mantenido al aire durante casi una década.

Manuel Granda, productor del espacio, destacó la relevancia de alcanzar esta cifra.

​“Llegamos a la décima temporada. Esto para nosotros como equipo es una satisfacción enorme, un orgullo muy grande de tener un programa al aire que combina el entretenimiento y el conocimiento, que premia ese conocimiento a tantos costarricenses que durante todos estos nueve años se han sentado en la silla caliente”, señaló.

Como parte de la celebración, el equipo prepara una temporada especial con contenidos temáticos y ediciones dedicadas a distintos segmentos de la población.

“Queremos hacer una décima temporada bonita, que celebre estos otros años, y vamos a tratar de generar especiales donde los niños tendrán su espacio, los adolescentes y los adultos mayores”, explicó Granda.

Entre las novedades también se contemplan programas dedicados a series de televisión y un especial sobre el Mundial de Fútbol, que se emitirá conforme se acerque la Copa del Mundo 2026.

En cuanto a la dinámica del juego, el productor confirmó que se mantendrán los tres comodines tradicionales: “el 50-50, el cambio de pregunta y la consulta al público”. Sin embargo, esta temporada marcará la salida de “la mente más rápida”. Ahora, quienes deseen participar deberán superar un proceso más exigente.

​“Después de enviar sus datos a la plataforma y clasificar a la audición presencial, esa audición será un poco más exigente a nivel de conocimiento y, si la pasan, irán directo a la silla caliente”, detalló.

La décima temporada también traerá de vuelta dos ediciones muy esperadas por la audiencia: ¿Quién merece ser millonario?

​“Vamos a tener dos especiales que gustan mucho: uno al inicio de temporada y otro al cierre, donde una persona conocida juega junto a alguien por una situación especial”, añadió Granda.

Las grabaciones iniciarán a mediados de febrero y las audiciones se abrirán la próxima semana. Además, el público podrá asistir como espectador y participar por premios en efectivo.

​“El público debe estar atento tanto para las audiciones como para venir a ser parte del público y poder llevarse esos 150 mil colones”, concluyó el productor.

Siga este medio y las redes sociales de QQSM para enterarse de la fecha de estreno y audiciones del programa.