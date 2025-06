Apasionada de la lectura transcribe todos los programas de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Desde su estreno en 2009, el programa ¿Quién quiere ser millonario?, dirigido por el periodista Ignacio Santos, se ha consolidado como un clásico de la televisión costarricense. A lo largo de 275 emisiones, ha entretenido y educado a miles de televidentes. Pero detrás de esa historia de éxito hay una mujer que ha acompañado cada capítulo desde su casa, con papel, lápiz y pasión por el conocimiento: Nidia Jiménez.



Licenciada en Bibliotecología y pensionada de la Universidad de Costa Rica, esta vecina de San Rafael Abajo de Desamparados ha hecho de cada martes una cita ineludible con el programa y ha transcrito todos los capítulos (ver video adjunto de Telenoticias).

“A veces hay nombres que por la rapidez, no sé si los escribí bien y luego los tengo que buscar para ponerlo correcto”, explicó a Telenoticias.

​“Estoy lista con mi cuaderno, con el lápiz, con mi teléfono y tengo la computadora cargada siempre para, apenas termina, poder pasarlo, para que no se me olvide ningún detalle”, comenta doña Nidia.

Doña Nidia, como es conocida, ha escrito de su puño y letra un resumen de cada uno de los episodios, los cuales luego transcribe digitalmente. Su disciplina y constancia no solo han generado un archivo único sobre el programa, sino que también demuestran un profundo amor por el aprendizaje.

Dice que antes del programa, pide a sus amigos y familiares que no la llamen de 8 p. m. a 9 p. m. porque la hacen perder el tiempo y sus transcripciones.

​“Me encanta, es como si estuviera en la escuela o en la U, me enseña mucho. A mí todo lo que sea aprender me gusta. He aprendido montones”, aseguró con entusiasmo. Este compromiso con el conocimiento la ha convertido en una espectadora ejemplar y una voz respetada entre sus conocidos.