Sétima temporada de QQSM repartió ₡148.700.000 en premios

6 de diciembre de 2023, 1:28 AM

“Desde chiquitilla lo veía y me retaba a mí misma para saber la respuesta. Es imposible saberlo todo, pero, a lo mejor, saber un poquito de lo que llamamos cultura general puede ayudar”, contó la vecina de Atenas.

La pregunta que no logró superar Barrantes fue:

C: 1000 gigas (Respuesta correcta)

José Pablo Gómez logró alcanzar la pregunta 12 (₡9 millones) sin embargo, no logró superarla y, tras fallar la respuesta, se tuvo que devolver a la segunda zona segura y abandonar el juego, no sin antes llevarse consigo ₡3.5 millones.

“Soy una persona que de verdad me gusta mucho aprender cosas nuevas, mis amigos y familiares me dicen que siempre tengo como un dato curioso para cada ocasión, me gusta mucho la parte de historia, geografía, música”, mencionó el administrador de empresas.