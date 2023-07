'¿Quién merece ser millonario?' Adrián avanza en su sueño de tener prótesis tras ganar ₡12 millones

“Mi meta es una prótesis, es muy complicada de conseguir, muy difícil, porque cada prótesis se hace por articulación, a la hora de incluir un hombro y no tener ningún apoyo incrementa la dificultad y el precio al mil”, explicó el estudiante de medicina.

“Es un joven que ha pasado por un proceso sumamente duro pero que no ha perdido la esperanza ni la ilusión por vivir, tiene este deseo de poder optar por la prótesis y que le regrese esa calidad de vida, poder regresar a hacer todas esas cosas que tanto le han apasionado, como el ciclismo, quisiera verlo de nuevo en esa bicicleta llevando una vida normal”, relató la comunicadora.

Los dos usaron todo tipo de estrategias que les funcionó hasta llegar a la pregunta 14 (₡17 millones), pero al no tener más comodines y no estar seguros de la respuesta, decidieron no arriesgar y retirarse con el dinero que ya tenían asegurados.