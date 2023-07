Profesora de religión y contadora ganaron ₡1.7 millones cada una en QQSM

La vecina de Coronado, de 40 años, logró superar la pregunta ocho, sin embargo, tras quedarse sin comodines, en la pregunta nueve no quiso arriesgar y decidió retirarse con ₡1.7 millones asegurados.

A: Bolivia (Respuesta correcta) B: Mozambique C: Sudáfrica D: Perú

La pregunta 9 (₡2.5 millones) que no pudo superar Castro fue:

A: La termita reina (Respuesta correcta) B: La cucaracha de Madagascar C: La abeja reina D: La hormiga faraón

“Me encantan los juegos, los videojuegos, los juegos de mesa, de estrategia, de trivias, soy muy exigente conmigo mismo, entonces me parece una buena oportunidad para exigirme, siempre he considerado que todos los seres humanos tenemos muchas áreas de conocimiento y a veces no lo sabemos”, comentó el gestor ambiental.