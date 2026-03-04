Vea aquí el debut de Edgar Silva como presentador de QQSM

Este martes dio inicio la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), teniendo entre sus novedades a un nuevo presentador, Edgar Silva, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a Ignacio Santos por presentar todas las temporadas anteriores.

Desde Heredia llegó la primera participante, Fiorella Sánchez Alvarado.

La joven, ingeniera industrial y supervisora de operaciones, aseguró que su cariño por el programa nació desde niña gracias a su familia. “Lo único que hay que hacer en la vida es creer en uno mismo”, expresó.

La vecina de Heredia logró ganar ₡1,2 millones y planea llevar a su hijo y a su esposo a conocer México. La pregunta que le impidió avanzar fue:

¿Las Islas Murciélago pertenecen a la provincia de…?

A: Puntarenas

B: Limón

C: Guanacaste (Respuesta correcta)

D: Alajuela

Segundo participante

Otro herediano se sumó a la “silla caliente”: Diego González Ramos, administrador de negocios. Aseguró que la curiosidad siempre ha estado presente en su vida y que le encantan las trivias, por lo que ve el programa desde niño.

“Siempre ha sido una costumbre familiar verlo con mi mamá, mi abuelita y todos en familia”, afirmó el vecino de Santa Rosa de Santo Domingo.

El joven contó que siempre ha querido terminar las horas de aviación que le hacen falta para su carrera de piloto, por lo que aprovechará el dinero para sus estudios.

Al igual que la participante anterior, González iba por ₡1,2 millones; sin embargo, decidió arriesgarse y escogió una respuesta incorrecta. Aun así, no se fue con las manos vacías y se llevó ₡600 mil de la primera zona segura.

El país de América con más fronteras terrestres es: