Vea aquí cuál fue la pregunta que frenó a recién casado en QQSM

Un joven ingeniero y un emprendedor pusieron a prueba su conocimiento en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de este martes.

El primero en sentarse en la famosa “silla caliente” fue Bryan Montero Quirós, vecino de San Rafael de Heredia.

“Graduarme de la U fue uno de los mayores logros que he tenido en la vida, fue muy duro. Siempre ha sido mi sueño participar en el programa”, relató el joven.

El ingeniero químico tenía ₡1.7 millones e iba por la pregunta de los ₡2.5 millones; lamentablemente, su instinto le jugó una mala pasada y se equivocó con la respuesta; eso sí, no se fue con las manos vacías, ya que se retiró con ₡600 mil asegurados.

La pregunta que dejó en el camino al herediano fue:

¿Cuál instrumento musical es fabricado, tradicionalmente, por un luthier?

A: Flauta

B: Guitarra (respuesta correcta)

C: Tambor

D: Piano (pregunta que eligió el participante)

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Segundo participante

Por su parte, Daniel Sanabria fue el segundo en participar del programa; este recién casado emprendedor agrícola se ganó ₡2.5 millones.

“Soy apasionado por la agricultura, compartir este amor con la comunidad, tengo un emprendimiento que se llama ´Del patio a la mesa´ y estoy acá en gran parte por el empuje de mi esposa. Todo lo pongo en manos de Dios”, contó el vecino de Atenas.

Sanabria estuvo cerca de alcanzar la segunda zona segura de ₡3.5 millones, pero al quedarse sin comodines y tener dudas de la respuesta, no quiso arriesgarse y mejor se retiró.

El también economista, invertirá su ganancia en su nueva familia, con su esposa, y se ayudará con su emprendimiento.

“Tener una base para empezar una familia con mi esposa, tener un poco más de estabilidad financiera, estoy con un emprendimiento, no he tenido un salario fijo por muchos meses, esto nos va a ayudar mucho”, detalló el joven de 30 años.

La pregunta que evitó al participante seguir avanzando fue:

De estos cantones de Costa Rica, ¿cuál es el más extenso?

A: Siquirres

B: Upala

C: Pérez Zeledón

D: Buenos Aires (respuesta definitiva)

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.