Tres jóvenes mostraron sus conocimientos en la “silla caliente” de QQSM

Tres jóvenes mostraron sus conocimientos en el programa especial de colegiales de sétimo y octavo año de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica, la noche de este martes.

El primero en sentarse en la “silla caliente” fue Sebastián Obando, vecino de San Francisco de Dos Ríos.

“Siempre me han fascinado los programas de trivia, hago quizzes de cultura general, soy muy impulsivo, le dedico la participación a mi abuelo”, dijo el colegial, quien cursa el octavo año.

Los impulsos y la emoción le jugaron una mala pasada a Obando cuando iba por la pregunta cuatro (₡400 mil), ya que se precipitó a dar una respuesta, pero era incorrecta, por lo que el joven se retiró antes de llegar a la primera zona segura.

La pregunta que falló fue:

En los libros de Lara Ríos: Pantalones cortos, Verano de colores y Pantalones largos, ¿quién es el protagonista?

A: Marcos (Respuesta que escogió el participante)

B: Juan Ramón

C: Arturo (Respuesta correcta)

D: Carlos

Segunda participante

Camilla Araya Rodríguez es una joven de 14 años, quien también cursa el octavo año y fue la segunda concursante de la noche.

La joven logró alcanzar la segunda zona segura, y aunque falló la pregunta 10, se retiró con sus ₡3.5 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a la colegiala fue:

El primer país en enviar un ser humano al espacio fue:

A: Estados Unidos (Respuesta que escogió la concursante)

B: Rusia (Respuesta correcta)

C: China

D: Alemania

Tercera participante

María Fernanda Villalobos Salas fue la tercera y última jugadora de la noche, la joven de 13 años se retiró con ₡1.2 millones.

“Siempre nos sentamos a cenar los martes con mi familia, vemos el programa y debatimos las preguntas. Mi tía me dijo que no me deje llevar por mis emociones porque la emoción es traicionera, que esté calmada”, comentó la menor, quien cursa el sétimo año.