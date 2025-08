Traductora llega a la "silla caliente" para cumplir sueño de conocer Turquía

El programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica tuvo como participantes a un administrador y una traductora, la noche de este martes.

El primero en sentarse en la “silla caliente” fue Norberto Peña, un administrador de bienes inmuebles que se fue para su casa con ₡1.2 millones.

“Participar en QQSM es uno de mis sueños, siempre estoy entusiasmado cada martes para aprender. He hecho muchos crucigramas, trivias, me he tratado de mantener bastante en la actualidad deportiva y nacional”, contó el vecino de Cartago.