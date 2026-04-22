"Te atarantaste": Participante de QQSM se va a casa sin usar los comodines

¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) desarrolló este martes un especial de literatura, esto como conmemoración del Día del Libro que se realizará este 23 de abril.

En esta ocasión, el programa estuvo marcado por momentos tensos y especiales, los cuales fueron afrontados por dos fanáticos de los libros.

El primer participante fue Marco Vinicio Aragonés, un escritor de profesión que se ganó ₡2.5 millones, y explicó que usará parte de su dinero para donarlo y otra parte para su nuevo hogar.

“Quisiera destinar una parte a una obra social que hace un trabajo maravilloso con familias de escasos recursos, también queremos casarnos y comprar algunas cositas para el nuevo hogar”, contó.

El vecino de Plaza Víquez de 34 años logró llegar hasta la pregunta número 10; si acertaba la respuesta, alcanzaba la segunda zona segura de ₡3.5 millones, pero al no estar seguro de la respuesta y no tener más comodines, decidió mejor retirarse.

“Desde niño me interesé mucho en la literatura y la escritura, en mi casa no había muchos libros, pero una vez encontré un libro de Egipto en un cajón y fue como encontrar un tesoro egipcio. No solo vale tener el conocimiento, hay que deducirlo y comentarlo”, mencionó Aragonés.

La pregunta que dejó en el camino al escritor fue:

¿En cuál idioma fue escrita, originalmente, "La Divina comedia" de Dante Alighieri?

A: Latín

B: Italiano (Respuesta correcta)

C: Griego

D: Francés

Segundo participante

Jorge David Morales fue el segundo participante de la noche, si bien una mala decisión le hizo devolverse a la primera zona segura, no se fue con las manos vacías y logró llevarse ₡600 mil.

"Mi mamá es maestra, entonces nos inculcó a mi hermano y a mí el hábito de la lectura. Me gusta mucho la literatura porque me hace crear", relató el profesor.

Este vecino de La Unión, en Cartago, iba por la pregunta siete y no había utilizado ni un solo comodín, si acertaba, se llevaba ₡1.2 millones, pero se equivocó en la respuesta.

La pregunta que falló el maestro fue:

El detective Auguste Dupin fue creado por el escritor:

A: Edgar Allan Poe (Respuesta correcta)

B: Arthur conan Doyle (Respuesta que escogió el participante)

C: Agatha Christie

D: G.K. Chesterton

"¡Jorge, te atarantaste!, te vas con 600 mil colones, pero pudiste haber dado más porque tenías los tres comodines, pero tomaste la decisión muy rápido", le dijo Edgar Silva, presentador del programa.

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.