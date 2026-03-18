“Soy millonario en amigos, pero quiero serlo en dinero”: la frase que marcó a participante de QQSM

Un español residente en Costa Rica y una traductora fueron los afortunados en participar la noche de este martes de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

Víctor Niño fue el primero de la noche, este vecino de Abangares viene de España, pero tiene 13 años de vivir en Costa Rica, además, es nacionalizado costarricense.

“Ya he participado en dos concursos en España, entonces desde que llegué a Costa Rica era un reto que yo tenía, poder participar acá”, contó el profesor de Estudios Sociales.

Niño afirmó que si ganaba mucho dinero se iba a dar un año sabático, su mamá tiene 80 años y vive en España; iba a aprovechar para visitarla y, de paso, sacar un doctorado.

Mientras que si ganaba menos dinero, le gustaría terminar de pagar su casa.

“Yo ya soy millonario en amigos, soy millonario en alegría, pero quiero ser millonario en dinero”, dijo sonriendo.

El profesor estuvo a un paso de lograr llegar a la segunda zona segura de 3.5 millones de colones, pero al no estar seguro de la respuesta, no quiso arriesgarse y se retiró con 2.5 millones.

La pregunta que impidió que Niño avanzara fue:

Para visitar el mar interior más grande del mundo debo ir al Mar:

A: Báltico

B: Muerto

C: Rojo

D: Caspio (Respuesta correcta)

Segunda participante

Por su parte, Sofía Valverde fue la segunda en llegar a la famosa “silla caliente”.

“Desde que era pequeña siempre veía todas las temporadas, mi mamá y yo somos muy competitivas, es un reto de las dos. Me gustan las fábulas, animé, manga, videojuegos, historia, tengo carisma y mucha emoción”, contó la traductora de inglés-español.

La vecina de Cartago iba por 1.2 millones de colones, usó un comodín del público para la pregunta por los 1.7 millones de colones, pero la mujer que le ayudó no acertó la respuesta; la cartaginesa confió y perdió.

Sin embargo, no se fue con las manos vacías; se llevó 600 mil colones de la primera zona segura.

La pregunta que dejó en el camino a la traductora fue:

La palabra therian proviene del griego "therion", que significa "bestia o animal...":

A: Domesticado

B: Espiritual (Respuesta que escogió la participante)

C: Salvaje (Respuesta correcta)

D: Imaginario

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.