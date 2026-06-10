"Quería ser Ronaldo": Una pasión desde su niñez le permitió ganar gran premio de QQSM

A pocos segundos de retirarse de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), Sebastián Marín Carvajal decidió confiar en su instinto y responder la última pregunta.

La apuesta le permitió ganar los ₡35 millones y convertirse en el tercer participante en la historia del programa en alcanzar el premio máximo en Costa Rica.

​“Pensé en retirarme, pero al final había que confiar en el instinto. Había que confiar en uno mismo”, comentó.

Marín explicó que tenía serias dudas sobre la respuesta correcta de la pregunta final. Incluso reconoció que su decisión de retirarse estaba prácticamente tomada (ver entrevista completa en la portada).

​ “Estaba casi que la decisión en un 99% tomada. A veces uno piensa que todo puede salir mal, pero si uno piensa que todo puede salir bien. Por dicha me dio ese pensamiento en el momento y vámonos”, relató.

La respuesta correcta era Hungría. El concursante aseguró que una corazonada lo llevó a mantenerse firme en esa opción.

​“Algo me lo decía: Hungría, Hungría, Hungría. Y pues era Hungría por dicha”, recordó.

Tras escuchar la confirmación de Edgar Silva, las emociones se apoderaron de él. Marín aseguró que en ese instante recordó gran parte de su vida ligada al fútbol.

​“Pasan emociones, pasan recuerdos de infancia, de ver tanto partido, de tantas mejengas que jugó uno en el barrio. Uno dice: lo hice, realmente lo hice”, expresó.

El ganador también valoró el significado histórico de su logro. Es apenas la tercera persona que alcanza el premio máximo en más de una década y media del formato en Costa Rica.

​“Es muy bonito. Es una gran responsabilidad y tengo una anécdota para contar cuando esté más mayor”, señaló.

La pasión de Marín por los mundiales nació desde la niñez. Sus primeros recuerdos futbolísticos se remontan a la clasificación de Costa Rica al Mundial de Corea-Japón 2002.

​“Yo solo en Navidad pedía uniforme de la Sele o uniforme de la Liga. Molestaba a mis papás para que me levantaran a ver los partidos”, recordó.

Incluso confesó que imitó el famoso corte de cabello de Ronaldo durante aquella Copa del Mundo.

​“Yo quería ser Ronaldo también. Fui al kínder como dos o tres días con esa pava”, contó entre risas.

Para enfrentar el especial dedicado a los mundiales, Marín realizó una preparación intensa. El concursante estudió durante semanas y recopiló información en apuntes.

“Agarré una libreta literal, empecé a hacer apuntes, empecé a ver videos y a recopilar información”, explicó.

Sin embargo, considera que gran parte del conocimiento provino de años siguiendo el fútbol internacional.

​“Hay mucha información que a uno le queda desde chiquito”, afirmó.

Durante la entrevista, también dedicó unas emotivas palabras a sus padres. Marín aseguró que ellos son sus verdaderos héroes.

​“Para mí mis papás son como mis héroes. Supe lo que era que mi papá se fuese caminando al trabajo por darme para ir a estudiar”, dijo.

El ganador recordó además los sacrificios de su madre para apoyarlo durante su formación.

​“Ellos diariamente se lo dan todo a uno. Mami, papi, esto es para ustedes. Los amo y los quiero mucho”, manifestó.

Marín utilizará el dinero para cumplir uno de sus principales sueños: construir su propia casa.

Con su triunfo, el cartaginés quedó inscrito en la historia de ¿Quién quiere ser millonario? como el tercer ganador del premio máximo y el primero en lograrlo en los últimos cinco años.

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